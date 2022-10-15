Довідку внутрішньо переміщеної особи знову можна отримати через "Дію"

Мінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в "Дії". Послуга знову доступна в застосунку для нових користувачів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

"Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в "Дії". Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше" , - йдеться в повідомленні.

Водночас користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і надалі користуватися нею в Дії.

Послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив з 1 жовтня до 1 грудня термін подачі заявок внутрішніх переселенців, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року. Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.