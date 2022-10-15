Укренерго: в результаті удару РФ по Київщині пошкоджений енергооб'єкт
Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону", – йдеться в повідомленні.
Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, потрібно стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).
Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.
"Будь ласка, не використовуйте енергомісткі електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", – заявили в "Укренерго".