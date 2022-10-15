Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на 400 мільйонів доларів, пише саудівське державне інформагентство SPA, повідомляє Новое время.

Спадкоємний принц Мухаммед бін Салман у п’ятницю, 14 жовтня, мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Саудівський принц висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля та підтримувати все, що сприятиме деескалації.

Президент Зеленський у Twitter також повідомив деякі подробиці розмови з бін Салманом. Зокрема у ході розмови сторони погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених.

Зеленський також подякував саудівському принцу за підтримку територіальної цілісності України та резолюції Генасамблеї ООН, що засуджує незаконні спроби анексії територій України, тимчасово захоплених РФ.

"Домовились про надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні" , — додав Зеленський.

У вересні за посередництва Мухаммеда бін Салмана відбувся найрезонансніший обмін полоненими за весь час війни Росії проти України. 215 українців, у тому числі командири та бійці полку Азов, які захищали Маріуполь, були обміняні на «кума Путіна» Віктора Медведчука та 55 російських військових.

Крім українських військових, було звільнено десятьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Серед них були й незаконно засуджені терористичним угрупованням «ДНР» до страти. Усі звільнені іноземні захисники України прибули до Саудівської Аравії.

Раніше спадкоємний принц Саудівської Аравії вже говорив Зеленському, що Ер-Ріяд готовий бути посередником у війні.