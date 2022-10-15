Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні втрати противника за час війни з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 64 700 (+400) осіб ліквідовано
- танків — 2524 (+3).
- бойових броньованих машин — 5179 (+7).
- артилерійських систем — 1582 (+16).
- РСЗВ — 365 (+3).
- засобів ППО — 186 (+0).
- літаків — 268 (+0).
- гелікоптерів — 242 (+2).
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1210 (+11).
- крилатих ракет — 316 (+0).
- кораблів/катерів — 16 (+0).
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3951 (+7).
- спеціальної техніки — 142 (+0).
Дані уточнюються.