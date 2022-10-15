Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

особового складу — близько 64 700 (+400) осіб ліквідовано

танків — 2524 (+3).

бойових броньованих машин — 5179 (+7).

артилерійських систем — 1582 (+16).

РСЗВ — 365 (+3).

засобів ППО — 186 (+0).

літаків — 268 (+0).

гелікоптерів — 242 (+2).

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1210 (+11).

крилатих ракет — 316 (+0).

кораблів/катерів — 16 (+0).

автомобільної техніки та автоцистерн — 3951 (+7).

спеціальної техніки — 142 (+0).

Дані уточнюються.