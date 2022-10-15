Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 64 700 (+400) осіб ліквідовано
  • танків — 2524 (+3).
  • бойових броньованих машин — 5179 (+7).
  • артилерійських систем — 1582 (+16).
  • РСЗВ — 365 (+3).
  • засобів ППО — 186 (+0).
  • літаків — 268 (+0).
  • гелікоптерів — 242 (+2).
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1210 (+11).
  • крилатих ракет — 316 (+0).
  • кораблів/катерів — 16 (+0).
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3951 (+7).
  • спеціальної техніки — 142 (+0).

Дані уточнюються.

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