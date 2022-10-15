У Мінагрополітики пояснили стрибок цін на яйця

Проблема з подорожчанням яєць пов’язана, по-перше зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), по-друге, з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

Водночас він заявив, що ціни на яйця найближчим часом "вирівняються". За його словами, підстав для суттєвого здорожчання соняшникової олії, цукру та яєць немає. Навпаки у листопаді українці побачать "певну стабілізацію продовольчих цін".

Стосовно соняшникової олії, то аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік 9,5 млн тонн. "Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", - сказав Дмитрасевич.