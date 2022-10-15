Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн, повідомляє Новое время.

Він назвав це рішення "подарунком на День захисників та захисниць України".

"Щиро вдячний Джо Байдену та народу США за черговий пакет допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Прекрасний подарунок до Дня захисників та захисниць України" , - написав Зеленський у своєму Twitter.

Український президент додав, що російського агресора буде переможено, а Україна буде вільною.

14 жовтня Байден оголосив про новий пакет озброєння, який буде передано для Збройних сил України. До нього, зокрема, входять ракети для систем HIMARS, протирадіолокаційні ракети HARMs та понад 200 багатоцільових бронеавтомобілів HMMWV.

4 жовтня Джо Байден оголосив про пакет допомоги для України на $625 млн, до якого увійдуть чотири РСЗВ HIMARS і по 16 гаубиць калібрів 155 і 105 мм.

28 вересня Пентагон оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги на 1,1 мільярд доларів, який включає 18 РСЗВ HIMARS. У Міністерстві оборони США уточнили, що постачання цих систем може тривати кілька років.