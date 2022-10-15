ЗСУ: росіяни перекидають на фронт зенітні установки 40-х років

Російські війська почали перекидання на фронт зенітних установок С-60, розроблених у 40-х роках минулого століття, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зенітно-артилерійський комплекс, який використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм, був розроблений у середині 1940-х років. Раніше цей комплекс у Росії перебував на консервації. На озброєнні окупаційної армії він стояв ще на початку 2000-х. С-60 стала першою радянською зеніткою, наведення якої виконувалось дистанційно.