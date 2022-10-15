Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій на звільнених територіях сходу України
Оператор ГТС України відновив роботу шести газорозподільних станцій (ГРС) на звільнених територіях сходу України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Контрнаступ Збройних сил України надав фахівцям ОГТСУ доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи. Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за 7-14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 ГРС у Харківській та Донецькій областях. З них - 6 ГРС включили в роботу, решта - перебуває в резерві.
"Попри військові дії компанія продовжує забезпечувати надійне транспортування газу українським споживачам", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.