Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій на звільнених територіях сходу України

Оператор ГТС України відновив роботу шести газорозподільних станцій (ГРС) на звільнених територіях сходу України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Контрнаступ Збройних сил України надав фахівцям ОГТСУ доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи. Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за 7-14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 ГРС у Харківській та Донецькій областях. З них - 6 ГРС включили в роботу, решта - перебуває в резерві.

"Попри військові дії компанія продовжує забезпечувати надійне транспортування газу українським споживачам" , - додали в прес-службі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.