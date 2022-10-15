ОДП: у деокупованому селищі на Харківщині знайдено тіла чоловіків зі слідами тортур

У деокупованому селищі Козача Лопань Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті. Їх знайшли правоохоронці в одній могилі на цвинтарі, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час тимчасового захоплення цього населеного пункту.

Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер. Тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюються всі обставини вчинення злочину, досудове розслідування триває.

У п’ятницю, 23 вересня, у Козачій Лопані знайшли братську могилу, де ховали людей під час окупації. Місце поховання правоохоронцям показали місцеві жителі.

Також у селищі в райвідділі була виявлена катівня, яку облаштували російські окупанти. Місцеві розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів

Селище Козача Лопань розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з РФ на півночі Харківської області. Селище окупували у перші години повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

11 вересня ЗСУ звільнили Козачу Лопань від російських окупантів. Після контрнаступу українських сил на Харківщині, у багатьох деокупованих населених пунктах були знайдені катівні, а подекуди й масові поховання.