Китай може вирішити тайванське питання силою – представник Компартії КНР

Китай залишає за собою право застосувати силу для вирішення тайванського питання, але пріоритетом є мирне возз'єднання з островом, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив представник Комуністичної партії КНР Сунь Єлі.

На думку представника КПК, возз'єднання Китаю та Тайваню відповідає інтересам усіх, у тому числі тайванських співвітчизників.

"Китай залишає за собою право застосувати силу щодо Тайваню як крайній захід у непереборних обставинах, хоча мирне возз'єднання є пріоритетом" , - заявив він.

Нагадаємо, за даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

Однак, за даними Пентагону, КНР ще не ухвалила остаточного рішення про вторгнення на Тайвань.

Тайвань, своєю чергою, розглядає досвід України щодо донесення своєї позиції до зовнішнього світу під час війни, використовуючи різні інструменти.