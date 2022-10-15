Генсек ООН закликав РФ надати Червоному Хресту доступ до військовополонених

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію надати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повний доступ до всіх військовополонених, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті ООН.

"Генеральний секретар знову звертається до Російської Федерації з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи Третю Женевську конвенцію" , — йдеться у повідомленні речника генсека.

13 жовтня глава Офісу президента України під час онлайн-зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста закликав МКЧХ протягом найближчих трьох днів — до 17 жовтня — направити місію в колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де внаслідок російського теракту загинули українські полонені, навіть, якщо Росія не надасть підтвердження.

Єрмак зазначив, що Україна готова приєднатися — до Оленівки можуть приїхати народні депутати, а також представники країн-партнерів.

Глава ОП додав, що інакше "Україна застосовуватиме всі інформаційні та дипломатичні засоби, щоб зрушити це питання з місця", і разом із партнерами зможе знайти спосіб сформувати власну експертну групу.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Червоний Хрест — "не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям", та закликав організацію виконувати свої обов’язки й добиватися доступу до полонених в Оленівці.

На наступний день у МКЧХ після критики України заявили, що "поділяють розчарування" і вимагають негайного доступу до всіх військовополонених. Організація попросила "сторони конфлікту" та міжнародну спільноту "підтримати ту роль, яку нам дали" згідно з третьою Женевською конвенцією.

В МКЧХ зазначили, що їх команди на місцях і були готовими протягом декількох місяців відвідати колонію в Оленівці. Однак, зазначили в організація, "ми не можемо отримати доступ силою до місця, де нас не прийняли".