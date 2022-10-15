Вірменія запропонувала Азербайджану провести комісію з делімітації кордону

Уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Вірменія запропонувала Азербайджану провести засідання комісій з делімітації та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі" , - заявив Пашинян.

Раніше секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зустрілися у Білому домі 28 вересня. Вони домовилися до кінця року провести делімітацію кордону та укласти договір про мир.