Шольц виступив за реформування та розширення ЄС

Європейський союз треба реформувати, а також поступово скасувати принцип одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці.﻿ Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Єдиний Європейський союз, що складається з 27, 30, 36 держав, у якому проживає понад 500 млн вільних та рівноправних громадян, може ще більше посилити свою вагу у цьому світі" , - заявив канцлер.

Шольц закликав до скоординованих закупівель зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та справжньої штаб-квартири Євросоюзу для європейських збройних сил.

Також Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу, закликавши до поступового скасування принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика. Як зазначив канцлер ФРН, не слід також упускати з уваги занепокоєння малих держав-членів. У резолюції конгрес висловився серед іншого за подальшу підтримку України, включаючи військову, та подальші санкції проти Росії.