WP: США вимагають від європейських колег збільшити фінансову допомогу Україні

Напруженість між США та їх союзниками зростає через погіршення стану економіки України, оскільки американські офіційні особи все частіше підштовхують ЄС до збільшення фінансової допомоги країні, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це пише The Washington Post.

Кілька разів цього тижня під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністр фінансів Джанет Йеллен закликала своїх міжнародних колег прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які надходять до України.

Нові прогнози Світового банку минулого тижня передбачають, що економіка України скоротиться на 35 відсотків цього року, а фінансові чиновники країни кажуть, що інфляція може досягти 40 відсотків на початку наступного року, що близьке до визначення економістів "гіперінфляції".

Попри те, що ситуація на полі бою змінилася на користь України, національний експорт різко впав, податкові надходження скоротилися, мільйони людей втекли, а російські атаки знищили найважливішу інфраструктуру, включаючи електромережу.

Як повідомляє видання, міжнародної допомоги виявилося недостатньо, щоб заповнити цю прогалину. Президент України Зеленський у середу заявив, що Україна потребує екстреної економічної допомоги на суму до 38 мільярдів доларів лише для бюджету наступного року. Ця цифра не включає додаткові 350 мільярдів доларів, які, за оцінкою Світового банку, будуть потрібні для довгострокового відновлення України після закінчення війни. Сполучені Штати надали економічну допомогу у розмірі 8,5 млрд. доларів і до кінця року виплатять ще 4,5 млрд. доларів, тоді як офіційні особи США кажуть, що Європейський союз пообіцяв виділити 11 млрд. євро, але виділив лише близько 3 млрд кредитів.

Як українські, так і американські офіційні особи намагаються не викликати ворожість своїх європейських союзників різкими публічними осудами, але все ж таки висловлюють свою думку про те, що комісія працює надто повільно. Європейська комісія також обіцяє виділити 10,2 мільярда євро на екстрену економічну допомогу Україні до кінця року, не рахуючи військової допомоги. Хоча переважна більшість допомоги надається у вигляді кредитів, а не грантів, ці кредити надаються на дуже сприятливих умовах для позичальників.