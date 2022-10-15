Маск: Україна продовжить отримувати супутниковий зв’язок Starlink

Компанія SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це написав засновник SpaceX Ілон Маск у Twitter.

"Чорт із ним… Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд" , - написав він.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Нагадаємо, SpaceX попросила Пентагон фінансувати послуги Starlink в Україні. Компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Маск підтвердив, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України.

При цьому у Мінцифри України заявили, що супутниковий зв'язок Starlink продовжують працювати, незважаючи на заяви Маска.

Після цього у Литві запропонували створити коаліцію партнерів України, щоб заплатити за Starlink, або знайти іншого постачальника.