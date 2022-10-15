Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів" , - йдеться у повідомленні.

No, this is not footage from Sam Mendes' новий фільм про Battle of Verdun or the Somme. Вони є trenches поблизу Bakhmut, Donetsk region, які в Українській infantry буде been holding для several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський заявив, що останніми днями тривають активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.

Також повідомлялося, що військовослужбовці окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили дві самохідні артилерійські установки окупантів.