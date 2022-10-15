Російські хакери атакували сайт президента Болгарії

У суботу, 15 жовтня, російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Сайт адміністрації президента Болгарії зазнав масованої DDoS-атаки, проте вміст сайту жодним чином не постраждав.

"Кібератака сталася з російського міста Магнітогорська. Не ясно, чи була вона здійснена одним хакером або групою хакерів" , - заявив заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов.

Він нагадав, що це не перша кібератака з боку РФ. У квітні цього року росіяни вже атакували сайти офіційних структур країни.

З часом стало відомо, що відповідальність за кібератаку на Болгарію взяло на себе російське угруповання Killnet. Мотивом атаки стала "зрада Росії та постачання зброї Україні".