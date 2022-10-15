У Стамбулі спалахнув хмарочос, вогонь охопив усі поверхи

У турецькому Стамбулі сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку. Мешканців оперативно евакуювали, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Вогонь виник внизу споруди і швидко розповсюдився догори, охопивши всю будівлю.

На місці події працюють пожежники, їм вдалося приборкати полум'я. Наразі у хмарочосі триває контроль і роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.

Своєю чергою мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що внаслідок загоряння жертв немає.

"Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства" , - зазначив посадовець.