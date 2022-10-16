Генштаб: в Рубіжному військові з Чечні почали виселяти цивільних

В Рубіжному Луганської області прибулі військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних з їхніх осель для розміщення офіцерів.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 жовтня.

Минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з РСЗВ.

Ударів противника були в районах більш ніж 30 населених пунктів. Це Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Є загроза завдання ракетних та авіаударів, застосування ударних БпЛА "Shahed -136" з Білорусі. На інших напрямках противник стріляв:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна;

на Краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки;

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Наша авіація завдала 32 удари - уразила 24 райони зосередження озброєння та військової техніки, 8 позицій ЗРК. Наші підрозділи ППО збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

Є уточнена інформація щодо результатів вогневого ураження. Внаслідок точкових ударів нашої артилерії в Марфополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В Пологах – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.