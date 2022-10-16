ОВА: росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено 30 будинків
У ніч на 16 жовтня окупанти обстріляли з Градів і важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік", — написав він.
За словами Резніченка, обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали.
У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.
У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.
"В інших районах кричала сирена, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно", — додав глава ОВА.