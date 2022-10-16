ОВА: росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено 30 будинків

У ніч на 16 жовтня окупанти обстріляли з Градів і важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік" , — написав він.

За словами Резніченка, обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали.

У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.