Окупанти повідомляють про вибухи у будівлі "мерії" Донецька

Російські окупанти повідомляють про вибухи в будівлі так званої "адміністрації" Донецька, повідомляє Українська правда.

Пропагандистське видання "РИА Новости" пише, що будівля "міської адміністрації" Донецька пошкоджена внаслідок "обстрілу з боку українських військ".

У соцмережах пишуть, що внаслідок обстрілу згоріло 3 автомобілі, вибито скло в "адміністрації".

Окупанти запевняють, що одна з ракет HIMARS влучила в будівлю "міської адміністрації" Донецька. Будівля, за їхніми словами, зазнала серйозних пошкоджень, обвалилася стеля, вибито вікна.