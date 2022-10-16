Британська розвідка: РФ не може виробляти ракети такими темпами, як вони витрачаються

Російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

У звіті повідомляється, що 10 жовтня Росія випустила Україною понад 80 крилатих ракет.

Міністерство оборони України повідомило, що більш ніж половина були збиті, але десятки потрапили до Києва та інших населених пунктів, вбивши мирних жителів та завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

"Ці удари є подальшою деградацією російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому" , - йдеться в повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, що мобілізовані росіяни погано оснащені через повсюдну корупцію у російській армії та змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети, які мали б їм видавати у рамках програми індивідуального екіпірування.