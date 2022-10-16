Генштаб: в Україні загинуло 65 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинуло 65 тисяч російських військових
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 65 тисяч російських військових. Також за минулу добу українські військові знищили 14 ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні﻿ Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2529 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14),
  • артилерійських систем – 1589 (+7),
  • РСЗВ – 365 (+0),
  • засобів ППО ‒ 186 (+0),
  • літаків – 268 (+0),
  • гелікоптерів – 242 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8),
  • спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках, відзначають в Генштабі.

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