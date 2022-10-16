Генштаб: в Україні загинуло 65 тисяч російських військових
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 65 тисяч російських військових. Також за минулу добу українські військові знищили 14 ворожих безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2529 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14),
- артилерійських систем – 1589 (+7),
- РСЗВ – 365 (+0),
- засобів ППО ‒ 186 (+0),
- літаків – 268 (+0),
- гелікоптерів – 242 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
- крилатих ракет ‒ 316 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8),
- спеціальна техніка ‒ 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках, відзначають в Генштабі.