Енергетики подякували українцям за кожну вимкнену лампочку: ви зекономили до 20%

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

За даними компанії, споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.

Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

При цьому енергетики пояснюють: не треба сидіти в темряві. Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення у приміщеннях, розказати про ощадливе споживання рідним, друзям та сусідам.

"Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії.