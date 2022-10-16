ОВА: на Луганщині окупанти мінують дороги на Сватове та Кремінну

Російські загарбники намагаються стримати просування ЗСУ на Луганщині. Вони мінують дороги в напрямку Сватового і Кремінної, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни мінують під'їзні дороги в бік Сватового і Кремінної, деякі мости вже підірвані окупантами. У цьому напрямку росіяни підтягують велику кількість резервів, як техніки, так і живої сили" , — йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти намагаються розселятися у приватних будинках, але надовго там не затримуються, бо остерігаються "бавовни".