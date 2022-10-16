ОВА: росіяни знищили дві школи за годину на Запоріжжі
Російські окупанти знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області, заявив очільник ОВА Олександр Старух, повідомляє Українська правда.
"Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час.
Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля", – повідомив він.
За словами Старуха, постраждалих немає.