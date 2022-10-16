Сі Цзіньпін пригрозив Тайваню військовою силою

Китай прагне мирного возз'єднання з Тайванем, але ніколи не відмовиться і від військової опції, заявив голова КНР. На з'їзді КПК у Пекіні Сі Цзіньпін також привітав "припинення хаосу" у Гонконгу, повідомляє Deutsche Welle.

Китай прагне мирного "возз'єднання", але "ніколи не візьме на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів" , - заявив голова КНР Сі Цзіньпін на з'їзді, що відкрився в суботу, 16 жовтня, в Пекіні. Комуністична партія Китаю (КПК).

За словами китайського керівника, загроза застосування військової сили спрямована проти іноземного втручання та "невеликого числа" прихильників незалежності, а не проти "населення Тайваню".

"Повне возз'єднання вітчизни має і може бути досягнуто. Китай вестиме на Тайвані важливий бій проти сепаратизму та втручання", - наголосив Сі Цзінпін.

Він також привітав "повернення Гонконгу від хаосу до державного порядку".

Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, яка є частиною КНР. Водночас 23 мільйони тайванців уже давно вважають себе незалежними. Напруженість у відносинах між КНР і Тайванем останнім часом посилилася після візиту на цей острів голови Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, американських конгресменів та інших держав, у тому числі Німеччини. Китай у відповідь розширив військову активність у районі Тайваню, щоб посилити тиск на керівництво в Тайбеї.