ГУР пропонує $100 тисяч за полоненого Гіркіна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон, повідомляє Українська правда.

"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави" , – йдеться в повідомленні ГУР.

ГУР нагадує, що Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".

Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Раніше окремі українці зібрали 50 тисяч доларів як нагороду за полоненого Гіркіна.