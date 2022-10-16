У ЗСУ розповіли, що змінилося на фронті після вибуху на Кримському мості

Вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршив стан російських військ на півдні України. Окупанти не отримують потрібного забезпечення.

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Дуже критичний у них (окупантів - ред.) стан зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер" , - зазначила Гуменюк.

Спікер додала, що ці факти впливають на забезпечення окупантів на півдні України. Російські війська вже потерпають від нестачі обладнання, боєкомплектів та військової техніки.