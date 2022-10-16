РосЗМІ: Путін знову збирає Радбез

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом збирає Раду безпеки РФ, повідомляє Українська правда.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Медуза" та "РИА Новости".

Повідомляється, що Путін "найближчими днями" проведе нараду з членами Ради Безпеки РФ.

Тим часом його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що "НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає", а "російський потенціал" дає змогу окупантам продовжувати війну.

Путін востаннє збирав Радбез цього понеділка 10 жовтня.