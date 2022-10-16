Глава МЗС Німеччини: системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наразі вважає пріоритетом посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Українська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Phoenix.

"Щойно на початку тижня ми побачили, наскільки важлива протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних атак на Київ вдалося перехопити, в тому числі завдяки нашим постачанням зброї" , - сказалп Бербок.

Вона додала, що "подальша підтримка буде, особливо у сфері ППО". Натомість Бербок вважає оснащення України танками другорядним у нинішній ситуації.

"Якщо говорити про згадані вами танки, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевої" схеми обміну. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони" , - сказала міністр.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.