Данілов: війна для РФ перейшла у стратегічний цугцванг

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу, повідомляє Українська правда.

Секретар РНБО наводить на підтримку цієї тези 5 аргументів.

За його даними, путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 000 росіян і стала потужним фактором політичної дестабілізації в РФ.

По-друге, спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу навколо підтримки України і засудження Росії (один з останніх фактів - голосування Генасамблеї ООН, 12.10.2022).

Далі - путінський ядерний шантаж означає повне перезавантаження і модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді (навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень" — Steadfast Noon, 17.10.2022 р.).

Він же створює для Росії загрозу втрати впливових партнерів — Індії та Китаю.

Ракетні удари загарбників по столиці, містах України та критичній інфраструктурі спричинили прискорення прийняття союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ПВО, створення потужної системи повітряного захисту (Рамштайн-6, 12.10.2022 р.).