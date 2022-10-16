Сербія тимчасово закрила посольство в Україні

Сербія ухвалила рішення тимчасово закрити своє посольство в Україні з метою гарантування безпеки співробітників, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні посольства Сербії в Україні.

"Посольство Республіки Сербія в Україні з метою захисту безпеки свого персоналу тимчасово закрите. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу у місті Белград" , - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня. Зокрема, вони атакували Київ.