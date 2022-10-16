В МЗС спростували інформацію про закриття посольства Сербії в Україні

Інформація про те, що Сербія тимчасово закрила посольство в Україні не відповідає дійсності. При цьому співробітники виїхали з Києва ще у березні. Про це, з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

За його словами, Росія запустила дезінформацію про закриття посольства Сербії у Києві.

"Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда" , - написав Ніколенко.

Окрім того, прес-секретар МЗС у відповідь на запитання у коментарях зазначив, що посольства Єгипту, Китаю, Казахстану та Узбекистану працюють в Україні.