Цілодобовий моніторинг. Як Південна Корея готується до ядерних випробувань КНДР

Південна Корея в цілодобовому режимі проводить моніторинг можливих ядерних випробувань КНДР, оскільки очікується, що Північна Корея найближчим часом проведе сьомий запуск ракети з ядерною боєголовкою, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За словами офіційних осіб, нещодавня серія запусків ракет Північною Кореєю та інші провокації є частиною підготовки режиму КНДР до сьомого ядерного випробування.

"Оскільки провокації Північної Кореї почастішали, ми докладаємо всіх наших зусиль для підтримки стану готовності з особливою пильністю" , - заявив високопоставлений представник президента Південної Кореї.

Інший урядовець повідомив, що адміністрація президента розробляє докладні плани реагування на ядерні випробування Північної Кореї.

Національна розвідувальна служба заявила, що КНДР може провести сьоме ядерне випробування в період з 16 жовтня по 7 листопада після Національного конгресу Комуністичної партії Китаю, не чекаючи проміжних виборів у США.

Раніше повідомлялося, що серію ракетних випробувань КНДР було розроблено для імітації обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю.