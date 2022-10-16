ОВА: російські війська з гелікоптерів обстріляли Сумську область

Російські військові вдень обстріляли Великописарівську громаду Сумської області: зафіксовано п'ять обстрілів упродовж дня. Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Ворог обстрілював села громади із "Градів" та мінометів. Усього 54 прильоти. Крім того, два вертольоти випустили 20 ракет на околиці одного з сіл. Також пошкоджено цивільне аграрне підприємство.

У Білопільській громаді – два обстріли з мінометів протягом дня. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Знеструмлено низку населених пунктів, станом на 18:00 було 2151 відключений абонент, на 20:00 залишилося 1030. Енергетики працюють над відновленням.

У Краснопільській громаді з боку Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. Внаслідок обстрілів обійшлося без жертв.