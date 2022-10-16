У Британії консерватори обговорять відставку Трасс - The Guardian

У Великій Британії група високопоставлених представників Консервативної партії організує зустріч, на якій обговорять відставку чинного прем'єр-міністра Ліз Трасс. Про це, з посиланням на The Guardian, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними газети, зустріч має відбутися у понеділок, 17 жовтня. Частина консерваторів вимагатимуть негайної відставки глави уряду, у той час як інші планують "прилюдно закликати Трасс залишити посаду після провалу її програми зменшення податків".

У The Guardian зазначають, що таке рішення було ухвалено на тлі ініціативи Трасс звільнити міністра фінансів Квасі Квартенга через радикальну податкову реформу, яка обрушила фунт стерлінгів. При цьому підтримка прем’єра вже слабшає серед міністрів.

"Вона зараз у залі очікування і знає про це. Зараз це питання часу, чи візьме вона участь у процесі і піде певною мірою на своїх умовах, чи спробує чинити опір і буде витіснена" , - заявив один із неназваних екс-міністрів у коментарі виданню .

У газеті також наголошують, що на зустріч щодо відставки Трасс запросили від 15 до 20 екс-міністрів та інших високопоставлених членів парламенту. Головними ініціаторами заходу є прихильники Ріші Сунака - суперника Трасс у боротьбі за посаду прем'єра.

За словами неназваного члена парламенту, серед представників влади Британії "є і ті, хто вважає, що прем'єр може вижити, якщо протримається до кінця наступного тижня", коли стартує відкриття ринків.