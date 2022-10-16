У Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення
Під час мітингу проти високих цін розпочалися сутички з поліцією. Правоохоронці використали сльозогінний газ, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Декілька груп протестувальників закидали поліцію петардами, на що вони застосували спецзасоби. Як повідомляється, щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.
Як повідомляється, вандали в чорних масках, що брали участь у ході, проникли в офіс банку Société Générale і витягли звідти кілька комп'ютерів. У поліції уточнюють, що їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски або банківські установи.
Демонстранти вимагають підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проєкти.
Водночас мітингувальники виступають проти зростання цін на пальне та продовольство, а також проти підвищення пенсійного віку.
Мітинг організували ультраліва партія "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, "зелені" та соціалісти.