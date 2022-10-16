У Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення

Під час мітингу проти високих цін розпочалися сутички з поліцією. Правоохоронці використали сльозогінний газ, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Декілька груп протестувальників закидали поліцію петардами, на що вони застосували спецзасоби. Як повідомляється, щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.

Як повідомляється, вандали в чорних масках, що брали участь у ході, проникли в офіс банку Société Générale і витягли звідти кілька комп'ютерів. У поліції уточнюють, що їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски або банківські установи.

Демонстранти вимагають підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проєкти.

#France : Thousands of people demonstrated today on the streets of #Paris against the high cost of living. The protest was organized at the request of various political parties, NGOs and trade unions. According to organizers, 140,000 people took part in the protest. pic.twitter.com/VJB4DoWoOc — The informant (@theinformantofc) October 16, 2022

Водночас мітингувальники виступають проти зростання цін на пальне та продовольство, а також проти підвищення пенсійного віку.

Report: Massive 140,000 French people took part today in a rally against rising prices in #Paris. To disperse the protesters, the police abundantly used tear gas. #France pic.twitter.com/zJfLAKx38m — OsintTv (@OsintTv) October 16, 2022

Мітинг організували ультраліва партія "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, "зелені" та соціалісти.