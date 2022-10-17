Трасс готує звернення до консерваторів через ризик відставки - Times

Прем'єр Великобританії Ліз Трасс сьогодні, 17 жовтня, звернеться до поміркованих депутатів-консерваторів, щоб зберегти посаду глави уряду. Про це, з посиланням на Times, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За інформацією газети, високопосадовці керівного комітету Консервативної партії ("Комітет 1922") 14 жовтня обговорювали можливу відставку прем'єра.

Консерватори на таємних переговорах зосередилися на обставинах, за яких голова комітету Грем Брейді міг би закликати Трасс піти з посади.

За чинними правилами, глава уряду має імунітет від вотуму недовіри протягом одного року. Трасс очолює уряд із 6 вересня.

Наприкінці вересня прем'єр разом із соратником та головою Мінфіну Квазі Квартенгом представила план економічного розвитку, який включав різке зниження податків.

На цьому тлі обвалилися британські ринки та британський фунт. Через це прем'єр звільнила міністра фінансів та відмовилася від своєї обіцянки не підіймати корпоративний податок. Три депутати від Консервативної партії вже закликали пані Трасс піти у відставку.