Генштаб: РФ завдала 2 ракетних, 26 авіаударів та 80 обстрілів з РСЗВ

За даними Генштаб ЗСУ, у Станиці Луганській в Луганської області окупанти примусово поставили на військовий облік за російським законодавством працівників комунальних служб.

Крім того, росіяни провели комунальникам так званий медогляд, за результатами якого всі виявилися придатними до військової служби.

Противник завдав два ракетні та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв 15 дронами-камікадзе, 11 з них наші захисники збили.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, застосування "Shahed-136" з території Білорусі. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

– з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

– з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

– з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.

ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області. на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

Ворог намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Є інформація щодо ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. Ворог зазнав втрат на Запоріжжі: Молочанськ - до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар - до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється.

Наші сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Наша авіація завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи ППО збили 15 ворожих БпЛА.