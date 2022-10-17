Генштаб: Росія вже втратила понад 65 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 65 320 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2537 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од,
- артилерійських систем – 1599 (+10) од,
- РСЗВ – 366 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 187 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17),
- крилатих ракет ‒ 316 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 144 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Дані уточнюються.