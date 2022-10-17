ГУР: За яких умов в Росії можливий переворот
Представники правлячої "верхівки" поки що неспроможні піти проти Путіна. Але вони приєднаються, коли на території Росії почнуться народні бунти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.
"Зараз будь-який переворот у Росії неможливий. Система там побудована так, що люди у владі зацікавлені в збереженні існуючого стану речей. Вони мають свої статки, своє бачення світу. Серед них є притомні люди, які розуміють всю критичність ситуації, що зараз склалася в Росії. Але вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень. Ті, хто іншої думки - їх або знищують, або вони надто залякані, щоб іти на якісь кардинальні дії", - сказав він.
За його словами, є ймовірність, що в Росії може піднятися вулиця.
"Це відбудеться тоді, коли кількість загиблих на війні буде не десятки, а сотні тисяч. Народ поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Усі розуміють, що усі рішення одноосібно ухвалює єдина особа. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів - це вже буде інша ситуація", - додав він.
Як зазначив Черняк, люди в Росії, які тісно співпрацюють з воєнною розвідкою України - "вони притомні, адекватні і розуміють, що на їхню країну очікує крах".
"Але водночас вони не можуть змусити себе ініціювати щось на кшталт внутрішнього перевороту. Вони чекають на вулицю. Коли підніметься вулиця, тоді до бунтів приєднаються й представники правлячої "верхівки". У всіх структурах, у кожному міністерстві є люди, які готові доєднатися до цього процесу. Коли їхній "корабель" буде справді йти на дно, знайдеться чимало тих, хто відхреститься від Путіна", - вважає представник ГУР МО.