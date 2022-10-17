Мер: окупанти атакували Київ дронами-камікадзе

У понеділок, 17 жовтня, російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Пошкоджені житлові будинки, рух у центрі столиці перекрито. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо" , - написав Кличко.

Пізніше він повідомив про повторні вибухи у Шевченківському районі столиці.

Наразі у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

"Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги" , - закликав мер.

Доповнено. У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

Станом на 10:00 із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.

