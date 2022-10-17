Шмигаль: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України у трьох областях

Сьогодні вранці російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України у Києві, а також у Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок" , - повідомив він.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.

"Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання" , - написав Шмигаль.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що унаслідок ворожої атаки по Сумщині є постраждалі.