Шмигаль: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України у трьох областях
Сьогодні вранці російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України у Києві, а також у Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок", - повідомив він.
Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.
"Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання", - написав Шмигаль.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що унаслідок ворожої атаки по Сумщині є постраждалі.