Укренерго попередило про можливі відключення електроенергії

Диспетчерський центр Укренерго може ухвалити рішення застосувати графіки відключення електроенергії, оскільки пошкоджено об'єкти енергоструктури. Про це повідомляє﻿ прес-служба компанії.

Як зазначається, внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням наслідків, ситуація в енергосистемі є контрольованою.

"Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема в Києві, а також у Дніпропетровській та Сумській областях.

Також унаслідок сьогоднішньої атаки стався вибух у житловому будинку в Києві. Наразі відомо про 3 жертв, рятувальні роботи тривають.