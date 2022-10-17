В Україні анонсували "відповідь" на іранські дрони

У держконцерні "Укроборонпром" натякнули﻿, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.﻿

"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку" , - повідомили в "Укроборонпромі".

У держконцерні додали, що Україна вже випробовує нові розробки.

"Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування" , - йдеться в повідомленні.

У держконцерні також згадали про сьогоднішню атаку дронів, назвавши це "агонією РФ".