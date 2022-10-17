В Україні анонсували "відповідь" на іранські дрони
У держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.
"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку", - повідомили в "Укроборонпромі".
У держконцерні додали, що Україна вже випробовує нові розробки.
"Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", - йдеться в повідомленні.
У держконцерні також згадали про сьогоднішню атаку дронів, назвавши це "агонією РФ".
"Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як "Шахед-136". Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі.ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними "мопедами" – ніщо інше, як агонія Російської Федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи. Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух", - йдеться в повідомленні.