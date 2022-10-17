Китай відмовиться від постачання газу у Європу – Bloomberg

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю доручила держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec та CNOOC Ltd не перепродувати скраплений природний газ у Європу й Азію. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

За даними Bloomberg, поповнення газових сховищ країнами Європи і рекордно високі витрати на доставку "зменшили привабливість повторної доставки палива" з КНР.

Як йдеться у матеріалі, рішення Китаю може погіршити енергетичну кризу у регіоні у разі холодної зими.