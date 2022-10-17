Президентка Грузії допустила перегляд безвізового режиму з Росією
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключила перегляду безвізового режиму з Росією на тлі напливу росіян до країни, що розпочався після вторгнення в Україну, повідомляє Новости-Грузия.
Про це вона сказала на спільній пресконференції із президенткою Молдови.
"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", - сказала Зурабішвілі.
Вона додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом.
"Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів", - наголосила Зурабішвілі.
Згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року.
Громадяни Грузії можуть відвідувати Росію у разі отримання візи.