Не намайтесь збити дрони з рушниці: у МВС звернулися до українців
Міністерство внутрішніх справ закликає власників зброї не збивати дрони росіян самостійно, повідомляє Ділова столиця.
Про це глава міністерства Денис Монастирський заявив в ефірі телемарафону
Так, міністр звернувся до українців після сьогоднішньої атаки дронів.
"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, — ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", — зазначив Монастирський.
Міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.