Не намайтесь збити дрони з рушниці: у МВС звернулися до українців

Міністерство внутрішніх справ закликає власників зброї не збивати дрони росіян самостійно, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава міністерства Денис Монастирський заявив в ефірі телемарафону

Так, міністр звернувся до українців після сьогоднішньої атаки дронів.

"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, — ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони" , — зазначив Монастирський.

Міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.