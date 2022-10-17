Подоляк: Іран прямо відповідальний за вбивства українців

На тлі масованої атаки дронами-камікадзе по українських містах радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран прямо відповідальний за вбивства українців, повідомляє Новое время.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи" , — написав він у Twitter.

За його словами, ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму.

"Той випадок, коли санкцій вже точно замало" , — написав він.

Уранці у понеділок, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Після першої атаки виникла пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків.

Після 8:00 ранку по Шевченківському району було завдано нових ударів. Дрони-камікадзе потрапили до житлового будинку, стався вибух, жертвами якого стали троє людей, ще четверо постраждали.

Низка міністрів закордонних справ країн ЄС закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.